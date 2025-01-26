Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае раскритиковали заявления ЦРУ о происхождении ковида

Посольство Китая назвало манипуляцией утверждения ЦРУ о происхождении ковида
close
Depositphotos

Заявления Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о происхождении коронавируса являются политической манипуляцией, которой пытаются очернить Китай. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Так он ответил на сообщения ЦРУ о том, что пандемия COVID-19 якобы началась из-за утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане. Дипломат отметил, что таким заявлениям не стоит доверять. Он подчеркнул, что выводы ЦРУ не подкреплены никакими серьезными доказательствами.

«Происхождение вируса — это сложный научный вопрос, искать ответ на него должны исследователи и эксперты путем проведения тщательных и методичных научных исследований. Его не должны решать политики», — добавил он.

Лю Пэнъюй сказал, что Китай «решительно выступает против политизации» вопроса о происхождении вируса. Он призвал уважать науку и «сторониться теорий заговора».

Накануне новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал аналитический доклад, который поддерживает версию о лабораторном происхождении COVID-19. Газета NYT написала, что Рэтклифф ссылается на разведывательные данные, которые однозначно указывают на Уханьский институт вирусологии как на источник вируса.

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 в Китае произошла новая вспышка другого вируса — на этот раз метапневмовируса человека, HMPV. Как правило болезнь протекает легко, но у ослабленных пациентов может перерасти в пневмонию и привести к летальному исходу. Подробности о новом вирусе — в материале «Газета.Ru».

Ранее врач объяснил, кто наиболее уязвим перед вирусной пневмонией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами