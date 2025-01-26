В Китае раскритиковали заявления ЦРУ о происхождении ковида

Заявления Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о происхождении коронавируса являются политической манипуляцией, которой пытаются очернить Китай. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Так он ответил на сообщения ЦРУ о том, что пандемия COVID-19 якобы началась из-за утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане. Дипломат отметил, что таким заявлениям не стоит доверять. Он подчеркнул, что выводы ЦРУ не подкреплены никакими серьезными доказательствами.

«Происхождение вируса — это сложный научный вопрос, искать ответ на него должны исследователи и эксперты путем проведения тщательных и методичных научных исследований. Его не должны решать политики», — добавил он.

Лю Пэнъюй сказал, что Китай «решительно выступает против политизации» вопроса о происхождении вируса. Он призвал уважать науку и «сторониться теорий заговора».

Накануне новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал аналитический доклад, который поддерживает версию о лабораторном происхождении COVID-19. Газета NYT написала, что Рэтклифф ссылается на разведывательные данные, которые однозначно указывают на Уханьский институт вирусологии как на источник вируса.

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 в Китае произошла новая вспышка другого вируса — на этот раз метапневмовируса человека, HMPV. Как правило болезнь протекает легко, но у ослабленных пациентов может перерасти в пневмонию и привести к летальному исходу. Подробности о новом вирусе — в материале «Газета.Ru».

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