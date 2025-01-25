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В Совфеде раскрыли отличия политики Трампа и Байдена

Сенатор Карасин: внешняя политика Трампа отличается от подхода Байдена
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Evan Vucci/AP

Внешняя политика президента США Дональда Трампа отличается от концепции его предшественника Джо Байдена. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя приостановку помощи Украине со стороны Вашингтона.

Сенатор отметил, что для более точного определения подходов новой администрации США нужно проанализировать политические, финансовые и экономические решения. При этом, по словам Карасина, изучение всех решений Трампа потребует времени.

«Нельзя сделать это в течение одной недели и сразу понять, к чему стремится администрация Трампа, в чем с ними можно взаимодействовать, где надо противостоять. Это сложная аналитическая работа. Сейчас ею занимаются», — сказал глава комитета Совфеда.

Накануне Госдепартамент США приостановил финансирование большинства программ иностранной помощи на 90 дней, включая проекты на Украине. Исключение сделано только для военного финансирования Израиля и Египта. Американские власти объясняют свое решение необходимостью пересмотра внешнеполитических приоритетов Вашингтона.

Ранее конгрессмены-демократы призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам.

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