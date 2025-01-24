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Лукашенко заявил, что не допустит появления захватчиков в Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия не допустит, чтобы на ее землю ступил сапог захватчика
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AP

Власти Белоруссии не допустят, чтобы на ее землю ступил сапог захватчика. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Мы не будем плясать под чужую дудку, не станем гнуть спину под панской плеткой, не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика, в этом можете быть абсолютно уверены», — сказал он.

16 января государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что иностранные спецслужбы активизировались в республике перед выборами президента. Он подчеркнул, что страны Запада добиваются смены власти в стране и разрыва союзнических отношений с Россией.

В декабре прошлого года бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, участники «полка имени Калиновского», входящего в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут сыграть роль в попытке свержения действующей власти в Белоруссии. Она добавила, что оппозиция должна быть готова к различным сценариям развития событий.

Ранее политолог объяснил, зачем белорусским оппозиционерам западные деньги.

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