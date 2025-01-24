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Путин поручил развивать сотрудничество с другими странами через образование

Путин призвал МГУ развивать работу в сфере международного сотрудничества
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время заседания попечительского совета Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова призвал наращивать работу в сфере международного сотрудничества. Его слова приводит ТАСС.

«На современном этапе необходимо наращивать эту работу с учетом наших планов по расширению международного сотрудничества», — заявил президент.

По его словам, речь идет о сотрудничестве с государствами Азии, Африки, Латинской Америки, а также партнерами из СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС.

Он отметил, что необходимо улучшать качество работы, содержание образовательных программ иностранных филиалов МГУ.

Также глава государства заявил, что необходимо расширять возможности для граждан из дружественных стран изучать русский язык и историю страны.

Ранее Путин поручил организовать обучение детей мигрантов русскому языку.

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