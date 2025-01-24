Гости Трампа на инаугурации получили медаль с его портретом и газировку

Page Six: на инаугурации Трампа вручали медаль с его портретом и газировку

Личные гости президента США Дональда Трампа на церемонии его инаугурации 20 января 2025 года получили памятные подарки, включая медаль с его портретом и бутылку его любимой сладкой газированной воды. Об этом пишет Page Six.

«Личным гостям президента Трампа и его семьи были вручены подарочные наборы с памятными подарками», — cказано в сообщении.

Среди подарков была медаль с профилями Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, и бутылка диетической колы с изображением Белого дома. Также гостям вручили елочную игрушку, блокнот, монету и сумку.

До этого сообщалось, что люди массово выбрасывали брендовые сумки, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом после инаугурации. По данным издания, улицы вокруг Capital One Arena в Вашингтоне, где 47-й президент встречался со своими сторонниками после инаугурации, были завалены дизайнерскими сумками. На площадку с сумками больше определенных размеров, пришедших не пускала охрана (исключение было лишь для детских и медицинских принадлежностей). В связи с этим владельцы брендовых аксессуаров предпочли выбросить их.

20 января Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США.

Ранее американский генерал назвал «подарком для Кремля» риторику Трампа о Гренландии.