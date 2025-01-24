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В Кремле отреагировали на заявление Трампа, связавшего цены на нефть и конфликт на Украине

Песков заявил, что конфликт на Украине не зависит от цен на нефть
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Petrov Sergey/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, утверждающего, что снижение цен на нефть может положить конец конфликту на Украине.

Представитель Кремля с высказыванием главы Белого дома не согласился.

«Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть. Этот конфликт происходит из-за угрозы нацбезопасности России, из-за угрозы русским, живущим на известных территориях, из-за полного отказа европейцев и американцев прислушиваться к озабоченности Российской Федерации», — сказал он.

Накануне Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Он указал, что это якобы поможет снизить инфляцию в Соединенных Штатах и оказать давление на Россию в связи с конфликтом на Украине.

Он добавил, что существенное снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС, аналог Центрального банка) США привело бы к сокращению цен на нефть. Глава Белого дома подчеркнул, что когда нефть подешевеет, «все станет дешевле для американцев, да и мира в целом».

Ранее ОПЕК+ предрекли распад из-за Трампа.

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