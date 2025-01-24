В Израиле рассказали о работе России по освобождению заложников ХАМАС

Россия совместно с Израилем работает над освобождением из плена радикального палестинского движения ХАМАС выходца из Донбасса Максима Харкина и еще двух заложников. Об этом в интервью РБК рассказала посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин.

В публикации отмечается, что трое пленников отсутствуют в списках на освобождение в рамках первого этапа сделки, а также не имеют российского гражданства. Издание подчеркивает, что дочь Харкина родилась и живет в России, а его мать получила паспорт РФ.

Гальперин отметила, что не будет раскрывать имена двоих других заложников, но выразила надежду на то, что Москва сможет в этом «по-настоящему помочь».

Дипломат подчеркнула, что если РФ достаточно настойчиво потребует, то сможет содействовать освобождению заложников. Гальперин добавила, что Москва не участвует в переговорах по сделке с ХАМАС.

До этого глава ячейки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин заявил, что палестинское движение намерено передать Израилю список второй группы заложников в пятницу, 24 января.

Ранее в Израиле заявили, что не нарушали перемирия, когда открывали огонь в Газе.