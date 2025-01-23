Захарова посоветовала военным Франции имитировать сражение 1812 года для отработки отступления

Захарова: французским военным следует отрабатывать отступление, как в 1812 году

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова посоветовала французским военным имитировать сражение на Березине 1812 года для отработки отступления. Об этом пишет РИА Новости.

Так Захарова прокомментировала информацию об учениях французских военных на местности с топографией, аналогичной излучине Днепра, к северу столицы Украины.

«Со своей стороны мы бы посоветовали бы скорректировать локацию для подобных будущих маневров и подобрать, например, водную преграду, схожую с рекой Березиной. А почему нет? Чтобы как следует отработать навыки отступления, эта река и ее ландшафт, которые могут быть реконструированы, вполне подойдет», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Бой на Березине в ноябре 1812 года стал последним между русскими и французскими войсками.

23 января Захарова охарактеризовала как дезинформацию слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года не могут считаться настоящими переговорами.

Ранее Захарова объяснила разговор о баллистических ракетах по телефону на брифинге.