Песков заявил, что европейские страны не застрахованы от внешнего вмешательства

Песков: страны Западной Европы не застрахованы от вмешательства в их дела

Ни одна из стран Западной Европы в данный момент не застрахована от попыток вмешательства в ее внутренние дела. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал недавние заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо и сербского лидера Александра Вучича. Первый политик сообщил, что в его государстве начала действовать группа иностранных экспертов, имеющих отношение к «майдану» на Украине и протестам в Грузии. Второй политик, в свою очередь, обвинил агентуру западных стран в попытках спровоцировать студентов и устроить в республике «цветную революцию».

«В данном случае нашим визави все-таки виднее, когда они делают такие заключения. Поэтому очевидно, что ни одна из стран, в том числе стран Западной Европы, <...> не застрахована от вмешательства в их внутренние дела», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что в последнее время даже самые крупные страны в Европе стали испытывать на себе «агрессивное вмешательство» в их суверенные дела. При этом ряд держав попытались воспротивиться этому процессу, а другие государства решили «терпеливо снести все унижения».

Ранее сложность перехода к многополярному миру связали с вмешательством западных держав во внутренние дела других стран.