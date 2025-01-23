В Кремле детально не знакомы с заявлениями Лондона о российском «судне-шпионе»

Песков не стал комментировать заявления Лондона о российском «судне-шпионе»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать заявления властей Великобритании о том, что в британских водах якобы заметили российское «судно-шпион».

Он признался, что «не совсем владеет тематикой».

«Я не знаю, о чем там идет в речь, в деталях. Поэтому я не стал бы это комментировать», – заключил Песков.

Министр обороны Великобритании Джон Хили накануне во время выступления в Палате общин заявил, что в британских территориальных водах якобы зафиксировали российский шпионский корабль «Янтарь». Он добавил, что российское судно якобы находится в Северном море, а перед тем прошло через британские воды.

Хили заявил, что судно сопровождали корабли Королевского военно-морского флота HMS Somerset и HMS Tyne. Он подчеркнул, что Россия якобы использует «Янтарь» для «сбора разведданных и картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании».

В начале декабря стало известно, что британская контрразведка MI5 сворачивает борьбу с терроризмом, чтобы «перераспределить ресурсы для борьбы с угрозой со стороны РФ и КНР».

Ранее MI5 предложила предприятиям помощь в борьбе со шпионами из РФ и КНР.