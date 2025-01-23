Песков прокомментировал статью Reuters про «обеспокоенность Путина»

По мнению президента РФ Владимира Путина, Россия, как и другие страны в мире, переживает определенные проблемы с экономикой, однако в случае нашего государства, она обладает высоким запасом прочности. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя статью Reuters про «обеспокоенность Путина» состоянием экономики РФ.

«Оценку президент давал в том числе на недавнем совещании по экономическим вопросам. <...> Дело в том, что экономики всех стран мира сталкиваются с проблемами. Это факт, и Россия не является исключением. Однако запас прочности нашей экономики позволяет не только удовлетворять все требования, но и производить индексацию по целому ряду параметров», — сказал Песков.

Он еще раз подчеркнул, что наличие проблем у РФ никто не отрицает, однако в мире нет государства, у которого их нет.

23 января агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Путин якобы считает, что основные цели Москвы в ходе конфликта на Украине уже достигнуты. Как следует из текста, российский лидер якобы удовлетворен тем, что ВС РФ контролируют часть территорий, соединяющих материковую Россию с Крымом, а также ослаблением потенциала ВСУ.

Кроме того, утверждает агентство, Путин якобы обеспокоен состоянием российской экономики после трех лет конфликта.

Ранее помощник Трампа заявил о возмущении американцев нежеланием Байдена говорить с Путиным.