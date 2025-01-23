У Зеленского пока нет даты встречи с Трампом

Зеленский заявил, что у него нет даты встречи с Трампом или Келлогом

У президента Украины Владимира Зеленского пока нет договоренностей о встрече с президентом США Дональдом Трампом или его представителем по Украине Китом Келлогом. Об этом украинский лидер сообщил в интервью агентству Bloomberg на полях ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

«Нету. Была дата, когда господин Келлог собирался прилететь на Украину (визит был отменен. — «Газета.Ru»). Я знаю, что команда американская собирается приехать», — сказал Зеленский.

При этом ему неизвестны возможные сроки визита представителей США в страну.

Накануне президент США предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не сядет за стол переговоров по Украине.

Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. При этом Трамп заверил, что не хочет «навредить России».

Ранее Зеленский допустил, что США решат судьбу Украины без ее участия.