Трамп заявил, что по США разгуливают десятки тысяч преступников

Трамп сообщил, что по США беспрепятственно гуляют десятки тысяч преступников

На территории США находятся десятки тысяч преступников, которые беспрепятственно разгуливают по стране. Об этом заявил новый глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Их десятки тысяч… Они сейчас свободны и разгуливают по стране», — отметил он.

Трамп обратил внимание на то, что многие из тех, кто совершил преступления против жизни, были выпущены из тюрем в своих странах и затем попали в США.

Незадолго до этого сообщалось, что Трамп подписал указ, который приостанавливает возможность нелегального въезда в страну через южную границу и предписывает меры по выдворению таких мигрантов.

Во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска. Он также озвучил намерение внести мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций и не исключил применение силы против них на территории Мексики.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в росте преступности в США.