Трамп заявил, что по США разгуливают десятки тысяч преступников

На территории США находятся десятки тысяч преступников, которые беспрепятственно разгуливают по стране. Об этом заявил новый глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
«Их десятки тысяч… Они сейчас свободны и разгуливают по стране», — отметил он.
Трамп обратил внимание на то, что многие из тех, кто совершил преступления против жизни, были выпущены из тюрем в своих странах и затем попали в США.
Незадолго до этого сообщалось, что Трамп подписал указ, который приостанавливает возможность нелегального въезда в страну через южную границу и предписывает меры по выдворению таких мигрантов.
Во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска. Он также озвучил намерение внести мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций и не исключил применение силы против них на территории Мексики.
Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в росте преступности в США.