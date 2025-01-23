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Трамп заявил, что по США разгуливают десятки тысяч преступников

Трамп сообщил, что по США беспрепятственно гуляют десятки тысяч преступников
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

На территории США находятся десятки тысяч преступников, которые беспрепятственно разгуливают по стране. Об этом заявил новый глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Их десятки тысяч… Они сейчас свободны и разгуливают по стране», — отметил он.

Трамп обратил внимание на то, что многие из тех, кто совершил преступления против жизни, были выпущены из тюрем в своих странах и затем попали в США.

Незадолго до этого сообщалось, что Трамп подписал указ, который приостанавливает возможность нелегального въезда в страну через южную границу и предписывает меры по выдворению таких мигрантов.

Во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска. Он также озвучил намерение внести мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций и не исключил применение силы против них на территории Мексики.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в росте преступности в США.

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