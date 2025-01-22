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В Витебской и Брестской областях зафиксировали высокую явку на выборах

На досрочном голосовании на выборах в Белоруссии проголосовали 18% избирателей
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Виктор Толочко/РИА Новости

На досрочном голосовании на выборах в Белоруссии проголосовали 18% избирателей. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте Центральной избирательной комиссии Белоруссии.

В Брестской и Витебской областях зафиксировали самую высокую явку на выборах — 19,35% и 18,35% избирателей соответственно. Также в Гомельской области явка составила 17,67%, в Гродненской — 15,13%, в Минской — 17,72%, в Могилевской — 17,97%, в Минске — 17,20% избирателей.

«Мы прекрасно понимаем, что избиратели работают, кто-то учится. Есть люди, которые работают круглые сутки и без выходных. Для этих граждан мы тоже должны обеспечить возможность отдать свой голос, чтобы выбрать курс развития страны», — заявил заместитель председателя ЦИК Алексей Башан.

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии продлится до 25 января включительно.

До этого в МИД Белоруссии заявили, что наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все еще могут приехать на выборы.

Ранее Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах.

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