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В ЕК призвали затягивать конфликт на Украине

Еврокомиссар Кубилюс: Европа должна затягивать конфликт на Украине
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Mindaugas Kulbis/AP

Европа должна затягивать конфликт на Украине и готовиться к войне в течение следующих пяти лет, чтобы сдерживать Россию. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, передает ТАСС.

«Каждый день, пока Украина продолжает воевать, — это один день, который позволит Европейскому союзу и НАТО стать сильнее. <...> Мы обязаны тратить на вооружение больше, производить больше и иметь больше пушек, чем Россия», — сказал он.

Кроме того, Кубилюс призвал «перевести экономику Европы в турбовоенный режим».

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

В первый день своего пребывания в Белом доме Трамп менее чем за час одобрил несколько десятков документов. В частности, новый американский лидер подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам со стороны США на 90 дней.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом заинтересован в урегулировании конфликта на Украине без риска обострения через «три-четыре года».

Ранее в Раде прокомментировали решение Трампа приостановить помощь другим странам.

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