Названа дата проведения саммита глав государств СНГ в Душанбе

Саммит глав государств планируется провести 10 октября в Душанбе. Об этом сообщил агентству БелТА начальник Управления стран СНГ Министерства иностранных дел Республики Таджикистан Ахмад Саидмуродзода.

Также он сказал, что заседание Совета глав правительств СНГ планируют провести 5 июня.

В последний раз очередное заседание Совета глав государств СНГ состоялось в Москве в октябре 2024 года. После встречи лидеры стран Содружества подписали 14 документов, в том числе обращение в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, где назвали общим долгом укрепление единства в борьбе против проявлений неонацизма и угрозы новой мировой войны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Также в октябре в Москве прошло заседание СМИД СНГ, в котором приняли участие представители девяти государств: РФ, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии, Туркмении и Узбекистана.

Ранее Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество в рамках ШОС.