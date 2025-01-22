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Названа дата проведения саммита глав государств СНГ в Душанбе

БелТА: саммит глав стран СНГ планируют провести 10 октября в Душанбе
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Саммит глав государств планируется провести 10 октября в Душанбе. Об этом сообщил агентству БелТА начальник Управления стран СНГ Министерства иностранных дел Республики Таджикистан Ахмад Саидмуродзода.

Также он сказал, что заседание Совета глав правительств СНГ планируют провести 5 июня.

В последний раз очередное заседание Совета глав государств СНГ состоялось в Москве в октябре 2024 года. После встречи лидеры стран Содружества подписали 14 документов, в том числе обращение в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, где назвали общим долгом укрепление единства в борьбе против проявлений неонацизма и угрозы новой мировой войны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Также в октябре в Москве прошло заседание СМИД СНГ, в котором приняли участие представители девяти государств: РФ, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии, Туркмении и Узбекистана.

Ранее Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество в рамках ШОС.

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