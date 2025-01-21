Трамп распродаст большую часть офисов правительства США

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продать до двух третей офисных площадей правительства США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Общая площадь офисов, которыми владеет правительство США, составляет 34,4 млн кв. метров. По подсчетам Управления общих служб США (General Services Administration, GSA), 7,5 тыс. из принадлежащих правительству США зданий пустуют или плохо обслуживаются. В Вашингтоне административные здания в среднем заполнены лишь на 12%. Теперь пустующие здания, находящиеся в собственности правительства, а также арендованные им, будут поступать на продажу или освобождаться из-под аренды.

До этого сообщалось, что команда Трампа разрабатывает указ о военном совете для чистки генералов.

Документ позволит ускорить увольнение генералов и адмиралов, которым, по мнению президента, не хватает лидерских качеств. Трамп ранее обещал уволить «прогрессивных» военачальников», которые способствуют многообразию в армейской среде в ущерб боеспособности.

Ранее Трамп анонсировал продажу серии гитар с лозунгом «Сделаем Америку вновь великой».