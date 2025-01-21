Медведев оценил разговор Путина и Си Цзиньпина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telehram-канале заявил, что сегодняшний разговор президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является «главным комментарием довольно забавной» инаугурации президента США Дональда Трампа.

По его словам, беседа лидеров Российской Федерации и Китая «стала лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнерства» двух стран.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли 21 января. Позже помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что сегодняшний диалог лидеров России и КНР никак не связан с вчерашней инаугурацией Трампа.

20 января 2025 года Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации новый хозяин Белого дома встретился с журналистами и заявил, что его разговор с российским лидером может состояться уже «очень скоро».

В свою очередь, Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил, что российские власти никогда не отказывались от диалога с США и всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с этой страной. Также глава государства подчеркнул, что Москва открыта к взаимодействию с новой американской администрацией.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова».