Путин рассказал Си Цзиньпину о роли КНР и РФ в мире

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что связь России и Китая играет стабилизирующую роль в мире. Об этом говорится на сайте Кремля.

«С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что Россия и Китай координируют шаги как в рамках клуба БРИКС, так и на других многосторонних площадках, включая ООН (Организацию Объединенных Наций), в ШОС, «Группу двадцати» и АТЭС, где вместе выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка и защищают неделимую безопасность на евразийском пространстве и в мире в целом.

До этого помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили сотрудничество в рамках ШОС.

Ранее в Кремле назвали длительность разговора Путина и Си Цзиньпина по видеосвязи.