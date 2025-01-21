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Трамп подписал указ о возобновлении процесса одобрения новых контрактов на экспорт СПГ

Трамп отменил запрет на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ из США
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Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении рассмотрения заявок на новые контракты по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Текст указа размещен на сайте Белого дома, передает РИА Новости.

«Министру энергетики поручено возобновить рассмотрение заявок на одобрение проектов по экспорту СПГ как можно быстрее», — отмечается в тексте указа. 

Также в указе поручается главам уполномоченных ведомств выявить и устранить ограничения, препятствующие добыче и переработке нетопливных полезных ископаемых на территории Соединенных Штатов.

Решение о приостановлении выдачи новых лицензий на экспорт американского СПГ было принято экс-президентом Джо Байденом в конце января 2024 года.

В июле суд в Луизиане снял введенный Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа.

Ранее сообщалось, что Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи.

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