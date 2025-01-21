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Ушаков опроверг связь беседы Путина и Си Цзиньпина с инаугурацией Трампа

Ушаков: беседа Путина и Си Цзиньпина никак не связана с инаугурацией Трампа
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сегодняшний диалог лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина никак не связан с вчерашней инаугурацией президента США Дональда Трампа, заявил на брифинге помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«Сразу скажу, что она совершенно не связана. Я отметил в самом начале, что лидеры традиционно в начале года проводят телефонный разговор или обмен мнениями по видеоконференцсвязи. Договоренность по дате 21 января была достигнута еще в декабре. В то время даже не пытались сопоставить эту дату с инаугурацией в Вашингтоне», — объяснил Ушаков.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись 21 января.

20 января 2025 года Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации новый хозяин Белого дома встретился с журналистами и заявил, что его разговор с российским лидером может состояться уже «очень скоро».

В свою очередь, Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил, что российские власти никогда не отказывались от диалога с США и всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с этой страной.

Ранее Лавров подтвердил готовность Путина вступить в переговоры с Трампом.

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