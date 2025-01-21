В Совфеде предположили, как Трамп будет решать вопрос конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, то же он делает и с Европой. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«При всех заявлениях на тему «ничего об Украине без Украины», как раз позиция на 100% зависимого от внешних сил Киева в этом смысле не столь важна», — заявил он.

Косачев отметил, что не зря в инаугурационной речи Трамп ничего не сказал про Украину. Он добавил, что новому лидеру США не удастся добиться прекращения огня без участия российской стороны, поэтому «модальности диалога принципиально важны». Сенатор подчеркнул, что ультиматумы и новые санкции против России «не пройдут», поскольку Запад «достиг в них потолка».

До этого агентство Reuters писало, что приход Трампа к власти в Соединенных Штатах может изменить судьбу компаний, которые сохранили присутствие в РФ. Глава отдела корпоративной разведки по региону Европы, Ближнего Востока и Африки в компании S-RM Ян Мэсси предполагает, что новый американский лидер может снизить стоимость присутствия на рынке РФ в то время, как Москва будет увеличивать цену ухода с него.

Ранее в РСМД оценили эффективность западных санкций.