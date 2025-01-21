У Трампа осталось полдня для урегулирования украинского конфликта

Трамп заявил, что у него есть еще полдня для урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, комментируя обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа, заявил, что у него есть еще полдня. Его слова журналистам в Овальном кабинете передает телеканал CNN.

«Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь этой цели», — пишет CNN.

Он добавил, что новая американская администрация постарается сделать это как можно быстрее.

Президент заявил, что поймет возможные сроки завершения конфликта только после разговора с президентом России Владимиром Путиным, который может состояться уже «очень скоро».

Республиканец также добавил, что украинский президент Владимир Зеленский готов к заключению сделки с Москвой.

Церемония инаугурации республиканца на пост 47-го президента США прошла 20 января в ротонде Капитолия. Впервые за 40 лет она состоялась не на открытом воздухе на ступенях Капитолия. Какие указы подписал Трамп в первый день своего президентства — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Трамп ответил на вопрос о сохранении антироссийских санкций.