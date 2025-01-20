Пушков рассказал о шоке и ужасе евролибералов после инаугурационной речи Трампа

Американский президент Дональд Трамп нанес чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты в своей инаугурационной речи. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он объяснил свое заявление тем, что Трамп пообещал признание в США только двух полов — мужского и женского. Пушков назвал Соединенные Штаты «цитаделью либеральной демократии». По его словам, европейские элиты всегда смотрели на США «с придыханием».

Сенатор считает, что в связи с решением нового президента США «евролибералы» находятся «в шоке и ужасе».

По словам сенатора, новый американский лидер «взорвал» систему «общих ценностей», которая объединяла США и Евросоюз.

Пушков отметил, что после речи республиканца евродепутаты и европейские столицы молчат, поскольку у них нет слов, а есть только «нехорошие предчувствия».

20 января в инаугурационной речи Трамп заявил, что теперь в США на официальном уровне признается существование только двух гендеров — мужского и женского. Гости мероприятия отреагировали на слова американского лидера аплодисментами.

Выступление Трампа продлилось около 30 минут. В своей речи он не упомянул конфликт на Украине, хотя во время предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт сразу после вступления в должность. При этом он пообещал остановить все войны и принести новый дух единства в мир, «который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым».

Ранее Пушков рассказал о причинах переноса инаугурации Трампа.