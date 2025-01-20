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Бундестаг может запретить «Альтернативу для Германии»

Zeit: бундестаг может обсудить возможный запрет «Альтернативы для Германии»
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Ebrahim Noroozi/AP

Бундестаг может обсудить возможный запрет «Альтернативы для Германии». Об этом пишет издание Zeit.

Если бундестаг поддержит эту инициативу, окончательное решение о запрете партии будет принимать Федеральный суд. 23 февраля в ФРГ состоятся парламентские выборы.

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара Брюсселя. Партия требует изменения бюджетной политики Евросоюза и допускает выход ФРГ из зоны евро. «АдГ» неоднократно обвиняли в пособничестве неонацизму, антисемитизму и расизму, а молодежное организация партии была признана в Германии экстремистской.

До этого американский предприниматель Илон Маск запостил лозунг кандидата на пост канцлера ФРГ из ультраправой АдГ Алисы Вайдель «Сделаем Европу снова великой».

Ранее Маск призвал Европу измениться или встретить свой конец.

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