В Японии раскритиковали решение РФ приостановить реализацию двух меморандумов

Главный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси назвал неприемлемым решение российского руководства прекратить реализацию межправительственных меморандумов, касающихся деятельности японских центров на территории РФ. Об этом пишет издание Sankei Shimbun.

Политик отметил, что одной из основных задач этих центров было оказание поддержки компаниям из Японии при работе на российской территории. Кроме того, они «содействовали взаимопониманию на гражданском уровне».

«Мы считаем неприемлемым одностороннее решение РФ прекратить эту деятельность», — подчеркнул Хаяси.

17 января на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение российского правительства о прекращении реализации меморандумов Москвы и Токио, посвященных деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в РФ реформам. Речь идет о документах, подписанных в сентябре 2000 года в Токио и в июне 2003 года во Владивостоке.

Распоряжение было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. При этом в тексте уточнялось, что министерство иностранных дел РФ должно оповестить Японию о принятом решении.

Ранее в РФ назвали несолидными поступающие сигналы о желании Японии возобновить диалог по мирному договору.