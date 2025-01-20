Дугин назвал договор с Ираном своевременным действием перед инаугурацией Трампа

Дугин: договор с Ираном усилит позиции России в диалоге с США

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа усилит позиции РФ в диалоге с американской администрацией. Своим мнением он поделился в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.

Философ назвал подписание договора с Ираном очень своевременным действием, «поскольку Россия должна вступить в диалог с новой американской администрацией во всеоружии». По мнению Дугина, всеобъемлющее партнерство с Ираном — это один из шагов к настоящему укреплению безопасности РФ, сохранению ее независимости и поддержанию суверенитета.

Политолог отметил, что прочные и глубокие военно-стратегические отношения России с другими сильными суверенными державами увеличивают гарантии стабильности в мире.

17 января президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Соглашение призвано вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также оно устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Ранее президент Ирана допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем.