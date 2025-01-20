Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дугин назвал договор с Ираном своевременным действием перед инаугурацией Трампа

Дугин: договор с Ираном усилит позиции России в диалоге с США
close
geopolitika.ru

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа усилит позиции РФ в диалоге с американской администрацией. Своим мнением он поделился в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.

Философ назвал подписание договора с Ираном очень своевременным действием, «поскольку Россия должна вступить в диалог с новой американской администрацией во всеоружии». По мнению Дугина, всеобъемлющее партнерство с Ираном — это один из шагов к настоящему укреплению безопасности РФ, сохранению ее независимости и поддержанию суверенитета.

Политолог отметил, что прочные и глубокие военно-стратегические отношения России с другими сильными суверенными державами увеличивают гарантии стабильности в мире.

17 января президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Соглашение призвано вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также оно устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Ранее президент Ирана допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами