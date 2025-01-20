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Трамп объявит на инаугурации «новую эру национального успеха»

WSJ: Трамп на инаугурации объявит «новую эру национального успеха»
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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи объявит «новую эру национального успеха». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с черновиком послания.

Отмечается, что речь задумана более оптимистичной, чем перед первым его сроком на посту главы государства, «хотя Трамп, как известно, отклоняется от сценария».

Ожидается, что будущий президент провозгласит «новую эру национального успеха», а также призовет к «революции здравого смысла». Кроме того, предполагается, что он опишет наиболее насущные национальные проблемы и свои решения для них.

Покидающий пост президента США Джо Байден планирует оставить прощальное письмо своему преемнику Дональду Трампу, согласно сложившейся традиции. Подробнее о том, чего можно ожидать после вступления Трампа в должность, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп в день своей инаугурации подпишет сотни указов.

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