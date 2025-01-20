Профессор предсказал отстранение Зеленского в течение года

Профессор Качановский: Зеленский может лишиться власти в течение года

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться власти в течение ближайшего года. Об этом заявил автор расследования о Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский в социальной сети X.

«Явно дурной знак для Зеленского. Он вряд ли останется у власти до конца этого года», — написал профессор.

Таким образом Качановский прокомментировал заявление сына избранного президента США Дональда Трампа Бэррона о том, что Зеленский трижды просил пригласить его на инаугурацию. По словам родственника республиканца, каждый раз глава Украины получал отказ.

В декабре прошлого года Трамп заявил, что Зеленского не приглашали на инаугурацию, которая состоится 20 января. В то же время избранный президент США заметил, что готов принять украинского лидера на мероприятии. По его словам, президент Украины может приехать, «если хочет присутствовать».

Ранее Зеленский пожаловался, что Трамп не пригласил его на свою инаугурацию.