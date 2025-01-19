Трамп призвал «спасти» TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп призвал «спасти» социальную сеть TikTok, которая перестала работать в Соединенных Штатах. Об этом он высказался в собственной социальной сети Truth Social.

«Спасите TikTok!» — написал он.

17 января 2025 года Верховный суд США подтвердил законность запрета на использование приложения в США, если китайская компания ByteDance не продаст его американским владельцам. TikTok стал полностью недоступен в США с утра 19 января — его нельзя скачать из AppStore или Google Play, а лента внутри приложения не работает. Американские пользователи отмечают, что обойти блокировку крайне сложно — смена IP-адреса не помогает, так как ограничение действует не только по местоположению, но и по стране устройства. Трамп заявлял, что TikTok может получить отсрочку от блокировки в США на 90 дней.Также блокировка TikTok в США неожиданно затронула и российских пользователей, у которых перестало работать приложение.

Ранее блогер MrBeast решил «спасти» TikTok.