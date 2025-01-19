Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что обсудждали Блинкен и глава МИД Британии Лэмми

Госдеп: Блинкен и глава МИД Британии Лэмми обсудили Ближний Восток, Украину, КНР
close
Johanna Geron/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время последнего телефонного разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, российско-украинский конфликт и КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

«Секретарь поблагодарил министра иностранных дел за тесное партнерство, которое они создали в рамках «особых отношений», — говорится в релизе.

До этого американский журналист Джексон Хинкл напомнил уходящему с поста госсекретаря США Энтони Блинкену, чем обернулась помощь Украине.

Хинкл прокомментировал недавнее заявление Блинкена, который утверждал, что благодаря американскому руководству Украина продолжит оставаться «независимой, демократической страной, имеющей свободу выбора своего будущего».

Также Блинкен говорил, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира.

Ранее американский генерал назвал главный интерес Запада в конфликте на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами