Госсекретарь США Энтони Блинкен во время последнего телефонного разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, российско-украинский конфликт и КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

«Секретарь поблагодарил министра иностранных дел за тесное партнерство, которое они создали в рамках «особых отношений», — говорится в релизе.

До этого американский журналист Джексон Хинкл напомнил уходящему с поста госсекретаря США Энтони Блинкену, чем обернулась помощь Украине.

Хинкл прокомментировал недавнее заявление Блинкена, который утверждал, что благодаря американскому руководству Украина продолжит оставаться «независимой, демократической страной, имеющей свободу выбора своего будущего».

Также Блинкен говорил, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира.

Ранее американский генерал назвал главный интерес Запада в конфликте на Украине.