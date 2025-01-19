Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

К политике США предъявили требование из-за России

Макгрегор: США необходимо изменить политику для дружбы с РФ
close
«Газета.Ru»

США необходимо избавиться от почти однопартийной группы людей, которая доминирует в обществе, которая состоит из демократических и республиканских элит в Вашингтоне, для дружбы с Россией. Такое требование к американской политике озвучил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Нужно изгнать однопартийный истеблишмент. Долгосрочные мирные отношения с Россией вполне возможны», — заявил эксперт.

Макгрегор добавил, что простые американцы не имеют никаких претензий к политике Москвы. По словам полковника, среднестатистический житель США совершенно не имеет понятия, зачем его страна вмешивается в конфликт на Украине. Эксперт резюмировал, что основная проблема отношений России и США находится в Вашингтоне.

До этого глава американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби представила отчет о деятельности ведомства и его перспективах, в котором в том числе обвинила Россию в многократных нарушениях, которые подрывают «стратегическую стабильность».

Ранее Блинкену напомнили, чем обернулась помощь Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами