США необходимо избавиться от почти однопартийной группы людей, которая доминирует в обществе, которая состоит из демократических и республиканских элит в Вашингтоне, для дружбы с Россией. Такое требование к американской политике озвучил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Нужно изгнать однопартийный истеблишмент. Долгосрочные мирные отношения с Россией вполне возможны», — заявил эксперт.

Макгрегор добавил, что простые американцы не имеют никаких претензий к политике Москвы. По словам полковника, среднестатистический житель США совершенно не имеет понятия, зачем его страна вмешивается в конфликт на Украине. Эксперт резюмировал, что основная проблема отношений России и США находится в Вашингтоне.

До этого глава американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби представила отчет о деятельности ведомства и его перспективах, в котором в том числе обвинила Россию в многократных нарушениях, которые подрывают «стратегическую стабильность».

Ранее Блинкену напомнили, чем обернулась помощь Украине.