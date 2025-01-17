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Спецслужбы России и Ирана усилят сотрудничество

Россия и Иран усилят сотрудничество в сфере разведки и безопасности
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В рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Ираном спецслужбы обеих стран усилят уровень взаимодействия. Об этом говорится в тексте договора, опубликованного на сайте Кремля.

«В целях укрепления национальной безопасности и противодействия общим угрозам службы разведки и безопасности Договаривающихся Сторон обмениваются информацией и опытом и повышают уровень своего сотрудничества», — указывается в документе.

Взаимодействие спецслужб будет осуществляться на основании отдельных соглашений.

Укрепление сотрудничества между разведслужбами России и Ирана направлено на повышение национальной безопасности и противодействие общим угрозам, таким как терроризм, экстремизм и распространение оружия массового уничтожения.

17 января в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Ирана Масудом Пезешкианом. По итогам встречи лидеры двух стран подписали новый Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Соглашение охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее президент Ирана осудил Запад за попытки подчинять себе другие государства.

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