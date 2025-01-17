Стало известно о встрече Тимошенко со спецпредставителем Трампа по Украине

Тимошенко в Париже встретилась со спецпредставителем Трампа по Украине Келлогом

Лидер фракции «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встретилась со спецпредставителем избранного президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По данным журналистов, 11 января Келлог посетил конференцию иранских оппозиционеров в Париже, где также появилась Тимошенко.

В своих социальных сетях глава «Батькивщины» опубликовала групповое фото, где рядом с ней стоят Келлог и ряд других политиков. Общались ли политики лично, неизвестно.

В своем сообщении Тимошенко высказала мнение, что «Иран и Украина ведут общую борьбу». Политик также предложила усилить давление на иранские власти из-за якобы поставок беспилотных летательных аппаратов в Россию.

15 января Тимошенко высказала мнение, что Украина становится страной без будущего. Политик раскритиковала закон о Конституционном суде, позволяющий международным советам выбирать его судей. Она считает, что таким образом Украина стала первой и единственной в мире страной, где Конституционный суд формируется неизвестными международными игроками за пределами государства.

Ранее Тимошенко назвали новым возможным президентом Украины.