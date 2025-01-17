Посол Ирана прокомментировал договор о партнерстве с Россией

Иран и Россия планируют заключить договор о партнерстве, который будет иметь всеобъемлющий характер, а не военный, как его пытаются представить западные СМИ. Об этом РИА Новости заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

«Тенденция западных СМИ организована таким образом, (чтобы. — «Газета.Ru») внушить, что этот договор имеет военный характер или (характер, связанный с областью. — «Газета.Ru») безопасности, в то время как это не так и этот договор имеет всеобъемлющий характер», — указал дипломат.

Джалали добавил, что договор, который планируется заключить между Ираном и Россией, не направлен против какой-либо страны.

Посол также пояснил, что планируемый документ охватывает множество разнообразных аспектов. По словам дипломата, в нем рассматриваются общие вопросы, которые касаются уже достигнутых договоренностей, и не приводятся конкретные цифры.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут договор о партнерстве между двумя странами. Иранский лидер прибудет в Москву с официальным визитом. Планируется, что после подписания договора главы государств сделают заявления для СМИ.

В свою очередь издание Sky News на фоне сообщений о готовящемся договоре заявило, что Западу следует беспокоиться, поскольку договор «о стратегическом партнерстве» между Россией и Ираном «углубит отношения, которые расцвели» после начала конфликта на Украине.

Ранее стали известны темы обсуждения Путина с президентом Ирана.