Военный обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Европа не сможет справиться с Россией без Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналист обратил внимание, что Зеленский с гордостью говорит о том, что у его страны самая большая и боеспособная армия Европы.

Шлепченко признал, что у Украины действительно самая большая армия в Европе. Однако Зеленский забывает упомянуть, что она такая большая только потому, что государство превратилось в концлагерь, где границы закрыты, гражданские права попраны, а на мужчин объявлена натуральная охота, подчеркнул обозреватель.

Ни одна европейская страна никогда не решилась бы на столь масштабные нарушения международного права ради того, чтобы хвастаться самой большой армией, заключил он.

Накануне Зеленский заявил, что без украинской армии у Европы сегодня нет никаких шансов против России. Он назвал ЕС «совершенно другой цивилизацией, которая не знает, что такое война».

Ранее Зеленский признал, что инициатива на востоке Украины принадлежит ВС РФ.