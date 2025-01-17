Трампа призвали нормализовать отношения США и РФ ради стабильности

Администрация избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января 2025 года, должна принять меры для возобновления рабочих отношений с РФ. Об этом пишет The National Interest (NI).

По мнению авторов статьи, сейчас риск начала прямого вооруженного конфликта между Москвой и Вашингтоном «недопустимо высок». И это при том, что РФ и США являются двумя ведущими ядерными державами.

«Чтобы снизить этот риск и способствовать глобальной стабильности, администрации Трампа необходимо будет восстановить рабочие отношения с российским руководством», — говорится в публикации.

Обозреватели отметили, что Вашингтону следует пересмотреть свой подход к отношениям с Москвой. В частности, они призвали американские власти отказаться от попыток сдержать РФ или нанести ей стратегическое поражение.

«Вместо этого США надо признать, что РФ останется ключевым столпом международного порядка на следующие несколько десятков лет», — уточняется в материале.

16 января глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что Москва и Вашингтон могут иметь нормальные отношения. Но, как он сказал, для этого нужны люди, которые будут сфокусированы на решении проблем между двумя странами.

Ранее в Государственной думе РФ оценили риск начала прямого конфликта с США.