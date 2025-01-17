Власти Грузии предложили сотрудничество в разных сферах для стран Южного Кавказа

Грузия предлагает Азербайджану и Армении инициативу трехстороннего сотрудничества во многих сферах. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании межправительственной грузино-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку, передает ТАСС.

По его словам, грузинская сторона искренне заинтересована в том, чтобы совершить четко обозначенные практические шаги и способствовать сотрудничеству на Южном Кавказе.

Кобахидзе отметил, что в условиях сложной геополитической ситуации в южнокавказском регионе и мире еще более ценными становятся мир и стабильность для развития и устойчивого благосостояния Азербайджана, Армении и Грузии.

Ираклий Кобахидзе прибыл в столицу Азербайджана Баку 17 января для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. Это первый официальный визит политика в другую страну после того, как в ноябре 2024 года он был назначен главой правительства.

Ранее сообщалось, что Ереван и Баку проведут делимитацию северного участка границы.