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Власти Грузии предложили сотрудничество в разных сферах для стран Южного Кавказа

Премьер Кобахидзе: Тбилиси предложил Баку и Еревану трехстороннее сотрудничество
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Nadja Wohlleben/Reuters

Грузия предлагает Азербайджану и Армении инициативу трехстороннего сотрудничества во многих сферах. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании межправительственной грузино-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку, передает ТАСС.

По его словам, грузинская сторона искренне заинтересована в том, чтобы совершить четко обозначенные практические шаги и способствовать сотрудничеству на Южном Кавказе.

Кобахидзе отметил, что в условиях сложной геополитической ситуации в южнокавказском регионе и мире еще более ценными становятся мир и стабильность для развития и устойчивого благосостояния Азербайджана, Армении и Грузии.

Ираклий Кобахидзе прибыл в столицу Азербайджана Баку 17 января для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. Это первый официальный визит политика в другую страну после того, как в ноябре 2024 года он был назначен главой правительства.

Ранее сообщалось, что Ереван и Баку проведут делимитацию северного участка границы.

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