Востоковед раскрыла, стоит ли ждать завершения конфликта между Израилем и ХАМАС

Политолог-востоковед Карине Геворгян в интервью Tsargrad.tv прокомментировала соглашение о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС. По мнению эксперта, сделка выглядит временной, особенно учитывая тот факт, что Израиль продолжает наносить удары по Газе и западному берегу реки Иордан.

«Учитывая все события в мире и то, что турбулентность только нарастает, я вообще стараюсь на все эти подписанные бумажки не очень обращать внимания, именно потому, что действуют они первые два-три дня. Если действуют вообще», — сказала Геворгян.

Она добавила, что данное соглашение может привести и к политическому кризису в Израиле. К примеру, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что он выходит из правительства в связи с тем, что не принимает таких условий перемирия, обратила внимание востоковед.

Накануне ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

Соглашение было заключено после внесения итоговых правок. Детали пока не раскрываются.

Известно, что сделка предполагает освобождение 33 заложников.

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.