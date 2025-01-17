DS: Россия находится в выгодном положении для заключения перемирия

Россия находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия в украинском конфликте. Об этом пишет японское издание Daily Shincho.

Издание со ссылкой на источники пишет, что противникам России «не следует ждать падения российского правительства» на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине.

«Анализ показывает, что экономика на протяжении будущего года останется стабильной. Сейчас Москва находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия», — говорится в материале.

DS утверждает, что в настоящее время вероятность победы Украины в конфликте близка к нулю. Кроме того, у Киева «нет другого выхода, кроме прекращение боевых действий в ближайшее время».

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Европу увеличить военную поддержку Украины, чтобы обеспечить ей сильную позицию во время переговоров. Глава британского правительства также отметил важность усиления военной помощи Украине всеми странами Европы.

Ранее в США заявили, что Трамп не хочет быть неудачником, потерявшим Украину.