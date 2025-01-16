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Захарова заговорила на китайском языке

Захарова на китайском языке пригласила туристов в Москву
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к туристам из Китая на их родном языке и пригласила их отпраздновать Китайский Новый год в Москве. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

Она отметила, что хочет пригласить своих китайских друзей в Москву, чтобы совместно отпраздновать этот праздник, добавив, что ждут туристов из Китая для встречи с новыми друзьями. Сперва она сделала это на русском, а затем продолжила свой призыв на китайском.

В 2025 году празднование начнется 29 января.

Кроме того, представитель МИД на брифинге сказала, что заявления западных деятелей о некоей российской угрозе набирают оголтелые обороты, некоторым чиновникам мерещатся призраки времен Холодной войны.

Отвечая на слова генсека НАТО Марка Рютте, пригрозившего изучением русского языка в Евросоюзе в случае отказа повышать траты на оборону, Захарова отметила, что Европа и так находится под внешним контролем.

Ранее в МИД прокомментировали данные о следе России в повреждении кабелей в Балтийском море.

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