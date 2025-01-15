Попшой: Молдавия в ближайшее время запустит переговоры о вступлении в Евросоюз

Молдавия в ближайшие недели планирует запустить переговоры по тематическим кластерам о своем вступлении в Евросоюз. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел страны Михаил Попшой в интервью радио Moldova, передает РИА Новости.

»Польша, как председатель, проявляет полную открытость. Мы будем работать и на уровне МИД, и на уровне наших коллег в парламенте, в правительстве и на уровне аппарата президента для поддержания тесных связей со всеми странами ЕС», — сказал он.

До этого глава Национального банка Молдавии Анка Драгу заявила, что Молдавия с января 2025 года начнет использовать евро вместо доллара в качестве базовой валюты.

8 января украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова занять место Венгрии в Европейском союзе и НАТО, если для Будапешта «в приоритете усиление Российской Федерации, а не ЕС и Соединенных Штатов».

Ранее в СВР заявили, что Евросоюз относится к Молдавии как к вассалу.