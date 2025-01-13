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На Западе оценили отмену визита будущего спецпосланника США по Украине в Киев

Аналитик Меркурис призвал Келлога поехать в Москву после отмены визита в Киев
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Carlos Barria/Reuters

После отмены визита в Киев будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог должен поехать в Москву. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Келлог отправится в Москву, он сейчас в безвыходном положении», — заявил он.

По словам военного аналитика, у Келлога нет ста дней для попытки урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что данную инициативу нужно было предложить еще несколько лет назад.

По данным МИД Украины, Келлог решил отменить визит в Киев, поскольку американские законы якобы запрещают осуществление международных визитов до инаугурации избранного президента.

Однако издание скептически относится к словам представителей министерства, так как другой спецпосланник Трампа уже посетил Израиль, чтобы обсудить сделку по освобождению заложников. Сам Келлог совершил поездку в Париж, где провел переговоры с иранской оппозицией.

Ранее на Украине связали отмену визита Келлога с заявлениями Зеленского.

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