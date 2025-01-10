В Госдуме Литве предложили вариант «возвращения» Калининграда

Рассуждая о принадлежности Калининграда к Литве, политики этой страны допускают большую ошибку – они ссылаются на времена, когда литовского государства не существовало, а правителями были русские, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Согласиться с такими претензиями можно лишь в случае, если они готовы вернуть структуру правления по тому образцу, заявил он в беседе с НСН.

Вассерман назвал рассуждения литовских политиков о российском городе проявлениями «хронической болезни». Он напомнил, что они называют Калининград «Караляучюс», так как немецкое название «Кёнигсберг» значит «королевская гора».

«Беда только в том, что основали этот город немцы, когда государство Литва в принципе уже существовало, но основным его населением были русские, та часть русских, которых сейчас принято называть белорусами», — объяснил депутат.

Он добавил, что в то время не было единого литовского народа, а реальная власть находилась в руках русских – с их позволения правили князья Гедимина. Так как нынешние литовские политики ссылаются на те времена, то согласиться с ними можно при условии воссоздания структуры государства по образцу того периода, заключил Вассерман.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил о претензиях на Калининградскую область после переименования Музея поэта Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Он назвал Калининград исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название «Караляучюс». В ответ в российском МИДе ему посоветовали учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране.

Ранее в Совфеде прокомментировали слова президента Литвы о Калининграде.