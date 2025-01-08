Зеленский посетит заседание «Рамштайн» по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что посетит новую встречу контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате «Рамштайн».

Политик уточнил, что для этого отправится в Германию в четверг, 9 января. На заседании контактной группы также состоятся переговоры на уровне министров обороны и военных командующих. Зеленский назвал ключевым вопросом для Украины усиление противовоздушной обороны: республика должна иметь возможность по меньшей мере отогнать от своих городов и границ военную авиацию РФ.

Формат «Рамштайн» — международная коалиция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств — все страны блока НАТО, большинство членов ЕС и союзники из Африки и Азии. Название «Рамштайн» контактная группа и ее ежемесячные встречи получили из-за одноименной авиабазы в Германии, где 26 апреля 2022 года состоялась первая встреча участников. Последнее их заседание должно было состояться в октябре 2024-го, но было отменено.

Ранее в Польше заявили, что грядущая встреча в формате «Рамштайн» может стать последней.