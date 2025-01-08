Блинкен считает, что Трамп обеспечит Киеву лучшую позицию на переговорах

Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую возможную сделку по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Я уверен в том, что приходящая администрация хочет сделать так, чтобы они (Украина — «Газета.Ru») договорились о наилучшей возможной сделке», — заявил он.

Блинкен в ходе пресс-конференции во время своего визита во Францию, комментируя возможность завершения украинского конфликта, добавил, что будущая администрация будет решать, какую роль сыграют США в рамках подобной будущей сделки.

7 января избранный американский лидер провел пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Во время мероприятия он выразил надежду, что сможет добиться завершения конфликта между Москвой и Киевом в течение шести месяцев после инаугурации.

22 декабря президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Россия готова выстраивать отношения с другими странами, но только не в ущерб себе.

Ранее в России оценили способность Трампа донести до Украины позицию РФ.