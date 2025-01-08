В США рассказали, как ЕС может ответить Зеленскому на остановку транзита газа

Европейский союз может урезать Киеву военную и финансовую поддержку в ответ на решение президента Владимира Зеленского остановить транзит российского газа через Украину. Об этом пишет Forbes.

По данным агентства, недавно украинский лидер попросил страны ЕС увеличить оказываемую Украине помощь перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. На фоне остановки транзита газа европейские соседи Киева могут оказаться менее восприимчивыми к просьбам Зеленского, считает автор.

«Их (стран ЕС — прим. ред.) люди фактически замерзают в своих домах, а их бюджеты опустошаются из-за значительного повышения цен на природный газ», — отмечается в статье.

В первый же день после остановки транзита цены на природный газ в Европе выросли на 4%. Автор пишет, что Зеленский загоняет и Украину, и Европу в сложную ситуацию на фоне приближения холодной зимы к европейскому континенту.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет».

Цена газа в Европе после прекращения транзита через Украину взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт подсчитал потери ЕС после отказа Украины от транзита российского газа.