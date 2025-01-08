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В Грузии заявили о возможном требовании Европарламента начать войну с Россией

«Грузинская мечта»: Европарламент может потребовать начать войну с Россией
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РИА Новости

Партия «Грузинская мечта» заявила, что Европарламент (ЕП) может открыто потребовать от Грузии вступить в войну с Россией. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на собственного корреспондента в Тбилиси.

Согласно материалу издания, в правящей партии Грузии напомнили, что за последнее время ЕП принял пять резолюций с критикой грузинских властей, и в последней из них было требование ввести против России двусторонние санкции. Это, по мнению представителей «Грузинской мечты», привело бы к обрушению экономики Грузии.

«С учетом этих тенденций в следующей резолюции ЕП, с большой долей вероятности, от Грузии открыто потребуют начать войну с Россией», – сказали в партии.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Ранее три страны ЕС захотели отменить «безвиз» для чиновников Грузии.

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