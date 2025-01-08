Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян объяснил, зачем Алиев делает «агрессивные» заявления

Пашинян: некоторые высказывания Алиева направлены на эскалацию ситуации
close
РИА Новости/Reuters

Некоторые заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева направлены на эскалацию ситуации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Арменпресс».

«Делаются агрессивные заявления из расчета на то, что со стороны Еревана будет услышана агрессивная реакция, что позволит Баку сделать собственные заявления более агрессивными, сочетая это с распространением ложной информации о нарушении режима прекращения огня со стороны армянской армии, чтобы сформировать «обоснование» новой эскалации в регионе», — сказал глава армянского кабмина.

Пашинян добавил, что Армения не пойдет по подобному пути. По его словам, Ереван намерен придерживаться мирной стратегии, последовательно реализуя мирную повестку.

8 января Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. По его словам, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет опасности. Он отметил, что Баку нацелен на мир и сотрудничество на Южном Кавказе, и ему не следует мешать.

Ранее Армения направила Азербайджану предложения по проекту мирного соглашения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами