Пашинян объяснил, зачем Алиев делает «агрессивные» заявления

Некоторые заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева направлены на эскалацию ситуации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Арменпресс».

«Делаются агрессивные заявления из расчета на то, что со стороны Еревана будет услышана агрессивная реакция, что позволит Баку сделать собственные заявления более агрессивными, сочетая это с распространением ложной информации о нарушении режима прекращения огня со стороны армянской армии, чтобы сформировать «обоснование» новой эскалации в регионе», — сказал глава армянского кабмина.

Пашинян добавил, что Армения не пойдет по подобному пути. По его словам, Ереван намерен придерживаться мирной стратегии, последовательно реализуя мирную повестку.

8 января Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. По его словам, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет опасности. Он отметил, что Баку нацелен на мир и сотрудничество на Южном Кавказе, и ему не следует мешать.

Ранее Армения направила Азербайджану предложения по проекту мирного соглашения.