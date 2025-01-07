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В ООН прокомментировали гибель корреспондента «Известий» при атаке БПЛА

УВКПЧ ООН осведомлено о гибели корреспондента «Известий» при атаке БПЛА
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RVvoenkor/Telegram

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о сообщениях о гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова после удара украинского БПЛА. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнила официальный представитель организации Элизабет Троссел, у УВКПЧ на данный момент недостаточно сведений для того, чтобы комментировать произошедший инцидент.

«Журналисты должны иметь возможность выполнять свои обязанности, не опасаясь, что они не смогут вернуться. Международное право обеспечивает им защиту, которую необходимо уважать», — сказала она.

Мартемьянов погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю на трассе ДонецкГорловка. Четверо его коллег, среди которых сотрудники РИА Новости и «Блокнот Донецк», получили осколочные ранения, но их жизням ничего не угрожает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следователи начали осмотр тела погибшего в ДНР корреспондента «Известий».

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